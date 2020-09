CorSera – Lautaro sedotto e abbandonato dal Barça: rinnova con l’Inter? Marotta tergiversa

Non è un argomento caldo ma nelle prossime settimane in casa Inter ci sarà da discutere del futuro a lungo termine di Lautaro Martinez: l’attaccante argentino classe ’97 ha un contratto fino al 2023 ma, al momento, percepisce poco più di 2 milioni di euro a stagione. “Sedotto e abbandonato dal Barcellona che gli aveva prospettato un emolumento da 10 milioni, Lautaro Martinez è legato all’Inter fino al 2023. Al momento percepisce 2,3 milioni: se resta si attende un adeguamento robusto (6 milioni, almeno)”, spiega l’edizione odierna del Corriere della Sera che spiega come Marotta, in questo momento, stia tergiversando e che il discorso sia rinviato ad ottobre, a mercato concluso.