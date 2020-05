Mundo Deportivo – Lautaro, Barcellona trova i soldi per l’Inter: super operazione con regista

Lautaro Martinez è l’ossessione del Barcellona. I blaugrana vogliono El Toro a tutti i costi e stanno cercando di reperire i soldi per soddisfare le richieste dell’Inter. Secondo El Mundo Deportivo, questi soldi potrebbero arrivare grazie a Jorge Mendes, regista di una maxi operazione.

“Il Barcellona ha intenzione di vendere Semedo, che chiede un grande ingaggio, al Manchester City. In questo modo, avrà i soldi per soddisfare la richiesta dell’Inter per Lautaro. E l’Inter? Acquisterà dal Manchester City il cartellino di Cancelo, soddisfando così le richieste di Antonio Conte. Tutta questa operazione ha come regista Jorge Mendes, che ha mosso i fili affinché tutto fosse possibile. Il Barcellona incasserà una plusvalenza con Semedo e si avvicinerà così a Lautaro. L’Inter avrà il suo laterale e otterrà i soldi che vuole per l’attaccante“.