Lautaro, manca solo la ciliegina. Il futuro tra Inter, fascia da capitano e Pallone d’Oro

Lautaro in questa stagione ha stabilito il suo record di gol in una singola annata, ben 28, e con i 21 in Serie A (come nel '21-22) è diventato uno dei quattro giocatori nei cinque principali tornei europei capaci di segnare più di 20 gol in ciascuno degli ultimi due campionati. Gli altri tre? Haaland, Mbappé e Lewandowski... È ovvio che se il 10 giugno Lautaro dovesse mettere la sua firma anche sulla finale di Champions contro il Manchester City - la seconda ciliegina dopo il matrimonio... -, il suo nome entrerebbe di diritto fra quelli in corsa per la vittoria del Pallone d'Oro".