Il pensiero e i numeri dei bookmakers sulla vittoria del titolo di miglior marcatore del campionato di Serie A

Ancora una giornata senza reti per Lautaro Martinez, con il capocannoniere in carica a zero gol dopo cinque giornate.

Numeri che lo fanno scalare al secondo posto nella lavagna di Planetwin365 come vincitore della prossima classifica marcatori di Serie A, a 4,50, preceduto dall’ex compagno di squadra Romelu Lukaku, a secco contro la Juventus, ma a quota 2 gol in 3 partite, in pole su Betflag a 4.