Sky – Inter, la LuLa non si tocca. Lautaro, i dettagli del nuovo contratto

L'argentino ha già l'accordo per prolungare il contratto con l'Inter, il suo stipendio verrà alzato a 5 milioni più bonus

"Lukaku e Lautaro ancora insieme nell'Inter. Per il Toro c'è un contratto in essere ed è stato deciso che verrà prolungato e adeguato a cifre superiori a quelle attuali relativamente basse (meno di 3 milioni di euro). Verrà alzato a 5 milioni stagionali più premi, nelle chiacchierate che hanno avuto i suoi agenti con i dirigenti dell'Inter hanno capito il momento complesso che attraversa il calcio. Lui non può usufruire del decreto crescita. C'è sempre il discorso cessione: prima della pandemia c'era il Barcellona, è possibile che nei prossimi anni ci sarà qualche altro top club. L'Inter non ha mai detto non vendo in nessun caso Lautaro, ma servono tanti soldi per portarlo via", rivela Sky Sport.