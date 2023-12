Inter, rinnovo Lautaro. Biasin: “Nuovo accordo avrà scadenza nel 2028. Per l’annuncio…”

Intervistato da Sport Mediaset, Lautaro Martinez , ancora una volta, conferma il suo amore per l’Inter. "Per il rinnovo manca poco. Firma a capodanno? Spero domani! Sono tranquillo e sereno, qui mi sento bene".

Come sottolinea Fabrizio Biasin dalle colonne di Libero, il nuovo accordo - anche se in realtà per l’annuncio serve ancora un po’ di tempo - avrà scadenza 2028 e porterà il neo-capitano a toccare i dieci anni di permanenza in nerazzurro, sulle orme di un mito come Javier Zanetti.