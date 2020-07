MD – Lautaro, no al rinnovo: vuole solo il Barcellona. 41 milioni per Firpo, ok dell’Inter

In Spagna sono sicuri: nella prossima stagione Lautaro Martinez vestirà la maglia del Barcellona, nonostante le resistenze dell’Inter. Le parole di Bartomeu, presidente blaugrana, hanno confermato l’interesse dei catalani per l’attaccante nerazzurro, ma anche l’intenzione di aspettare la conclusione dei campionati prima di chiudere la trattativa. L’offerta del Barcellona rimane sempre la stessa: 70 milioni di euro più il cartellino di un calciatore, così da avvicinarsi ai 111 milioni della clausola rescissoria dell’argentino. La novità, secondo il Mundo Deportivo, sarebbe che l’Inter avrebbe accettato la contropartita proposta e la valutazione fatta dai catalani di 41 milioni: Junior Firpo.

NO AL RINNOVO – Secondo il quotidiano spagnolo, Lautaro Martinez ha già un accordo con il Barcellona, e questo l’Inter lo sa. I nerazzurri, inoltre, hanno ricevuto il secco no da parte del giocatore alla proposta di rinnovo presentata: troppo forte il richiamo di Messi, la decisione è presa. La palla passa ora alla dirigenza catalana, che deve prima vendere diversi esuberi per raccogliere i 70 milioni di euro necessari per la parte fissa dell’offerta da destinare al club di viale della Liberazione.

FIRPO, IL PREZZO È GIUSTO – Per quanto riguarda la contropartita tecnica da inserire nell’operazione Lautaro, il nome scelto è quello di Junior Firpo: l’Inter, dopo le resistenze iniziali, ha accettato la valutazione fatta dal Barcellona per il giocatore, ovvero 41 milioni di euro. L’esterno spagnolo, di origini dominicane, ha convinto i nerazzurri, bisognosi di un rinforzo sulla fascia sinistra che possa alternarsi con Ashley Young nel 3-5-2 di Antonio Conte.