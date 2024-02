Il rinnovo si farà, ma l'accordo non è ancora stato trovato: è stato lo stesso Lautaro Martinez a ribadire lo stato delle cose , confermando da una parte la sua volontà di rimanere all'Inter, e dall'altro la complessità della vicenda. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione: "Il matrimonio s'ha da fare, ma evidentemente c'è ancora bisogno di limare qualche dettaglio. Nessun allarme, è lo stesso Lautaro Martinez a garantirlo subito dopo la fondamentale vittoria contro la Juventus in chiave scudetto, tuttavia il tanto atteso rinnovo contrattuale con l'Inter non è ancora arrivato".

Cosa manca per l'accordo

"Una dichiarazione d'amore e d'intenti, quella del Toro, pronto a prolungare il suo vincolo con l'Inter fino al 2028 per trasformarsi a tutti gli effetti in una bandiera nerazzurra. Quando l'argentino parla di "accordo non facile da trovare" fa evidentemente riferimento al complesso insieme di aspetti che riguarda un contratto così importante come quello in ballo con i nerazzurri. Vale tanto per il giocatore, che completerebbe un decennio pieno a Milano nel periodo di piena maturità professionale, quanto per il club, che farebbe del Toro il giocatore più pagato in rosa alzando ulteriormente l'asticella del monte ingaggi".