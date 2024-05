"Alla luce della scadenza del contratto in corso, ovvero il 2026, una vera urgenza non esiste. L’Inter, però, vorrebbe chiudere la partita entro l’inizio della nuova stagione, evitando di trascinarsela quando gli impegni sportivi si susseguiranno a ritmo vorticoso. Come già spiegato, un punto a favore per la fumata bianca è che una rottura viene completamente esclusa. Inoltre, i rapporti con l’entourage di Lautaro, e in particolare con l’avvocato Camaño, siano ottimi. Ciò non toglie, però, che un’intesa ancora non ci sia. E che occorra pure lavorare per trovarla".

"Il nodo è sempre lo stesso. L’attaccante argentino, insieme ai suoi rappresentanti, vuole avere la garanzia che i suoi emolumenti tocchino la doppia cifra, almeno 10 milioni. L’Inter, invece, non vorrebbe andare oltre gli 8,5-9 milioni, per poi legare la parte variabile dello stipendio anche ai traguardi sportivi. Nello specifico, piazzando premi non solo per le vittorie, ma anche, ad esempio, ai passaggi di turno in Champions. Questo tipo di visione, almeno per il momento, non ha convinto il Toro, o lo ha fatto solo in parte. Manca, quindi, un punto di incontro. Per raggiungere il quale occorre che le parti si vengano incontro. I contatti non sono mancati, sempre cordiali, ma nessun vero passo avanti. Solo la promessa di provare ad andare a dama appena possibile. Ebbene, quel momento sta per arrivare", precisa il quotidiano

