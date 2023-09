Inter, turno di riposo per Lautaro. Toro out a Salerno: Inzaghi vara la coppia Thuram-Sanchez

"La conseguenza è il lancio della coppia Thuram-Sanchez, inedita e tutta da assemblare. Rispetto al gemello argentino, il francese ha avuto più pause. Si è accomodato fuori a San Sebastian e non ha mai giocato 90’ per intero. Il cileno, invece, è ancora una incognita e cerca di ritagliarsi una parte in commedia in questa seconda vita interista. Mai Marcus e Alexis hanno retto da soli l’attacco, ma la fantasia è ormai una necessità per Inzaghi, visto che l’infortunio di Arnautovic ha ridotto all’osso la possibilità di girare le pedine davanti. Anzi, il tecnico studia l’avanzamento strategico di qualche piede buono dalla mediana: più che Mkhitaryan, Simone “vede” Klaassen come jolly e mezzapunta aggiunta. L’ex olandese lavora per diventare un “+1” offensivo e potrebbe essere usato per parte del match già domani all’Arechi", aggiunge Gazzetta.