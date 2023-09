Thuram e Lautaro promettono scintille, ma rotazioni sono necessarie. Marotta ha confermato…

L'infortunio di Marko Arnautovic ha privato Simone Inzaghi di una risorsa preziosa in attacco. Con Lautaro apparso già spremuto, l'austriaco avrebbe potuto far rifiatare il Toro. Anche se per la Gazzetta dello Sport, "Arna non è mai sembrato all’altezza dei titolari. I 34 anni suonati e l’assenza da certi nobili palcoscenici per troppi anni si sono subito visti, soprattutto nell’esordio di Champions in cui a lui è toccata la titolarità. In più, affidarsi nelle difficoltà solo all’estro di Sanchez rischia di diventare quasi un imprevedibile atto di fede: in terra basca ha prodotto il miracolo di un pari inatteso - il talento cileno è fatto così, si nutre di lampi improvvisi -, ma ieri il numero 70 ha solo aggiunto confusione".