"Se c’è una cosa in cui il Toro è, infatti, migliorato da quando ha preso casa a Milano, quella è l’efficienza sotto porta. Metterla dentro è diventata una dolce abitudine, non solo un’ossessione. In lui c’è poi una netta preferenza per la A, lo ispira l’Italia più che l’Europa. Così non c’è stato campionato in cui Lautaro abbia fatto peggio del precedente. Quasi sempre almeno un golletto in più come promessa per il futuro. Ha concluso il 2024-25 con il record personale di 24 timbri e sulla testa la corona da capocannoniere".