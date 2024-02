Le formazioni ufficiali di Lecce-Inter: turnover massiccio per Inzaghi che tiene a riposo Calhanoglu ma non solo

Simone Inzaghi opta per il turnover. Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Lecce-Inter e il tecnico nerazzurro cambia 7/11 della formazione che ha affrontato e sconfitto l'Atletico Madrid. In porta c'è Audero che sostituisce il febbricitante Sommer. In difesa riposano Pavard e Bastoni, sostituiti da Bisseck e Carlos Augusto con De Vrij confermato al centro.