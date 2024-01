Leicester, Maresca vuole Sensi a tutti i costi. Romano: “La situazione con l’Inter”

Prosegue la trattativa per la cessione immediata del centrocampista, che spinge per trasferirsi in Inghilterra

Proseguono le negoziazioni tra Inter e Leicester per il trasferimento in Inghilterra di Stefano Sensi: il centrocampista non rientra nei piani di Simone Inzaghi, e Enzo Maresca è pronto ad accoglierlo alla sua corte. Un'operazione che farebbe felici tutte le parti in causa: i nerazzurri si libererebbero di un esubero, il club inglese si ritroverebbe a disposizione un elemento di sicuro valore, e il giocatore potrebbe trovare quel minutaggio che a Milano non gli si potrebbe garantire.