I due attaccanti sono in uscita, ma al momento non sono arrivate proposte. Il talento argentino può partire in prestito

Il mercato dell'Inter potrebbe non terminare con un difensore. Tutto dipende dalle uscite. Arnautovic e Correa potrebbero partire, l'Inter aspetta offerte per poi puntare a rinforzare ulteriormente la squadra di Inzaghi puntellando il reparto offensivo.

"L’Inter spera che qualcuno piombi su due delle sue punte per arpionare proprio quel numero, anche se stavolta è legato al risparmio. Joaquin Correa e Marko Arnautovic guadagnano 13 milioni lordi l’anno in due (6,5 a testa). Se salutassero entrambi, il monte ingaggi nerazzurro si alleggerirebbe. Oggi Arnautovic tornerà ad allenarsi ad Appiano con una spada di Damocle sopra la testa: l’arrivederci all’Inter. Lui che l’estate scorsa aveva riabbracciato la Milano nerazzurra dopo tredici stagioni. Più maturo, più concreto. Tutt’altra cosa rispetto al “bambino” di Mourinho, quello che si presentava alle riunioni tecniche con le ciabatte. Arnautovic va per i 36 anni, la linea di Oaktree impone di puntare sui giovani, quindi può salutare dopo sette gol in 34 partite", scrive La Gazzetta dello Sport.