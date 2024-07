La stagione vissuta a Marsiglia, lontano dal clima difficile creatosi all'Inter e dai brusii di San Siro, non è servita a Joaquin Correa per rilanciare la sua carriera: il Tucu non è stato riscattato dal club francese ed è tornato a Milano, ma lui per primo sa di non rientrare nei piani dei nerazzurri. La dirigenza interista è al lavoro per trovare una soluzione, con l'argentino che ha ancora un anno di contratto e un peso non indifferente sul bilancio societario.