Le gerarchie offensive dell’Inter 2023-24 erano chiare: Lautaro Martinez e Marcus Thuram titolari; Arnautovic e Sanchez rincalzi “stagionati”. Un bene e un male allo stesso tempo: in Champions League, l’Inter ha pagato l’assenza di un’alternativa giovane e forte ai due titolarissimi, specie nella notte di Madrid contro l’Altetico, quando è mancato qualcuno capace di imporre una variazione ai soliti temi. Non che Taremi sia un ragazzino, ha appena compiuto 32 anni, che però non sono i 35 di Sanchez e i 34 di Arnautovic. Taremi non se ne starà buono buono in panchina come i due di cui sopra, lavorerà ogni giorno per mettere in difficoltà Simone Inzaghi nelle sue scelte.