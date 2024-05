LionRock, fine bolla social. Repubblica: “Tutti tranquilli, solo che i tifosi avversari non sono d’accordo”

Al centro della vicenda c’è Lionrock, fondo di Hong Kong che fino a otto giorni fa deteneva il 31,05 per cento delle azioni dell’Inter, tramite International Sport Capital Spa, come si legge nell’ultima semestrale del club pubblicata lo scorso 29 febbraio. Nel cda nerazzurro, che sarà rinnovato martedì prossimo, siede ancora Daniel Kar Keung Tseung , fondatore di Lionrock, che fra l’altro ha comprato e rivenduto l’azienda di scarpe Clarks. Nei suoi ultimi giorni interisti, Tseung ha pubblicato su LinkedIn immagini della seconda stella vinta da Lautaro e compagni. Presto dovrà farsi da parte.

Di sicuro nel 2021 gli investitori di Lionrock coinvolti nell’operazione Inter hanno avuto la rassicurazione che non avrebbero perso soldi in caso di default. Ma chi li ha rimborsati? Probabilmente Zhang , ma risposte ufficiali non ce ne sono.

Né l’Inter né Oaktree, che ha escosso il pegno senza intoppi, si preoccupano di una vicenda che riguarda i rapporti fra ex azionisti: eventuali accordi economici fra Lionrock e Zhang, senza modifiche delle quote di azioni del club possedute, non avrebbero effetti sull’Inter. Ma in rete molti non sono d’accordo"