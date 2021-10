LIVE – Inter-Sheriff 1-0: Dzeko porta in vantaggio l’Inter!

Nel terzo turno del girone di qualificazione di Champions League i nerazzurri affrontano lo Sheriff allo stadio Meazza di Milano

Redazione1908

21.45 - TERMINA LA PRIMA FRAZIONE DI GIOCO TRA INTER E SHERIFF SQUADRE A RIPOSO SUL RISULTATO DI 1 A 0

42° - Rasoiata di Perisic da fuori area, conclusione velenosa deviata in corner

40° - Reazione Sheriff con Kolovos che riceve palla sul fronte sinistro, conclusione dalla distanza, respinge Handanovic

39° - Barella prova la percussione per vie centrali e tenta di servire Dzeko in profondità, pallone lungo per il bosniaco

34° - RETEEEE!!! DZEKO!!!!! CORNER PER L'INTER DZEKO APPOSTATO SUL SECONDO PALO INCROCIA E METTE LA PALLA IN RETE!!!

28° - Combinazione in area Barella-Dumfries, conclusione dell'olandese che si spegne sull'esterno della rete

27° - Calcio di punizione Inter dalla trequarti sinistra del fronte d'attacco nerazzurro, palla taglia di Dimarco che Skriniar non riesce ad agganciare, riparte lo Sheriff

25° - Destro di Barella da fuori, conclusione alta

24° - Pallone lungo per Dzeko che prova ad autolanciarsi di testa ma non riesce ad arrivare sul pallone per primo

21° - Monologo nerazzurro con lo Sheriff completamente arroccato nella propria metà campo

19° - Altro contatto dubbio in area Sheriff con Dzeko che viene steso ma si prosegue anche questa volta

17° - Seconda grande occasione per l'Inter! Lautaro riceve da Barella, controllo e palla per Dzeko che dall'altezza del dischetto del calcio di rigore spara sul portiere

16° - Occasione Inter con Dumfries! Ripartenza dei nerazzurri, Dzeko controlla palla e serve in profondità l'olandese che controlla male e consente l'uscita dell'estremo difensore degli ospiti

12° - Ripartenza Sheriff, bene Skriniar in copertura, secondo tiro dalla bandierina per gli ospiti

9° - Combinazione Perisic-Dzeko, il bosniaco serve il croato, anticipato, corner per l'Inter

8° - Contatto in area, steso Barella in area di rigore, si prosegue, poi Dumfries tenta il destro da posizione defilata, palla deviata in corner

6° - Pericolo Inter, traversone per Castañeda che riceve palla tutto solo in area, bravissimo Perisic in copertura

4° - Conclusione deviata di Kolovos, palla in corner. Primo tiro dalla bandierina per lo Sheriff

2° - Girata di testa di Skriniar su traversone di Dimarco, palla fuori

1° - Prova a sfondare subito Dimarco, fermata l'avanzata del nerazzurro ma l'Inter torna immediatamente in possesso

21.00 - INIZIA IL MATCH TRA INTER E SHERIFF

MILANO - Dallo scivolone in campionato occorre tirar fuori tutta la rabbia possibile per tornare a dire la propria in Europa. I nerazzurri, archiviata la sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio, ripartono in Europa e lo fanno ospitando al Meazza la rivelazione del girone di qualificazione, lo Sheriff (a punteggio pieno dopo le prime due gare). Simone Inzaghi ruota i suoi uomini, torna Vidal dal primo minuto a centrocampo, confermato Dumfries sulla corsia destra, Lautaro affiancherà Dzeko in attacco mentre in difesa Dimarco completa il pacchetto a guardia di Samir Handanovic.

Queste le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 32 Dimarco; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 19 Correa, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

SHERIFF (4-2-3-1): 1 Celeadnic; 13 Costanza, 2 Arboleda, 55 Dulanto, 15 Cristiano; 21 Addo, 31 Thill; 9 Traoré, 22 Kolovos, 10 Castañeda; 77 Bruno Souza.

A disposizione: 33 Pascenco, 6 Radeljic, 16 Julien, 18 Kyabou, 19 Cojocari, 20 Nikolov, 98 Cojocaru, 99 Yansane

Allenatore: Jurij Vernydub.

Arbitro: Makkelie (NED).

Assistenti: Steegstra, de Vries (NED).

Quarto Uomo: Kooij (NED).

VAR: Kamphuis (NED)

Assistente VAR: van Boekel (NED)