Liverpool-Inter, nodo in mezzo per Inzaghi. In attacco la scelta sembra fatta

Le ultime sull'undici che scenderà in campo ad Anfield per tentare l'impresa contro il Liverpool di Klopp

Mancano poche ore alla partenza dell'Inter per Liverpool e Simone Inzaghi porterà con sé qualche piccolo dubbio da risolvere soltanto a ridosso della gara. Gran parte delle riflessioni, come sottolinea anche il Corriere dello Sport di oggi, ruota attorno all'uomo che dovrà sostituire lo squalificato Barella.

Si legge nel focus del quotidiano: "L’unico effettivo nodo da sciogliere è la sostituzione dello squalificato Barella. Il favorito è Vidal, se non altro per la prova di sostanza esibita contro i Reds all’andata. Il cileno è abituato al clima di certe sfide, avendone giocate un’infinità nella sua carriera. Evidentemente, non può avere la stessa esperienza Gagliardini, che, infatti, resta dietro nel borsino di centrocampo, che comunque comprende pure Vecino. La seduta di ieri, davanti a Marotta, Ausilio e Baccin, non ha dato indicazioni precise, ma in attacco dovrebbe essere confermato il tandem Lautaro-Dzeko, con Sanchez pronto a subentrare in corsa.