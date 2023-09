Pistocchi: “Derby finito in un disastro per il Milan. Capolavoro di Thuram. L’Inter…”

Ancora una volta l'Inter domina nel derby e batte il Milan. Al termine della gara Maurizio Pistocchi ha analizzato la gara vinta dai nerazzurri: "Il derby finisce in un disastro per il Milan: l’Inter segna 5 gol, travolgendo i rossoneri in tutte le zone del campo. Apre Mkhitaryan, il 2:0 è un capolavoro di Thuram, accorcia le distanze il solito Leao, ancora Mkhitaryan fa 3:1, segnano anche Calhanoglu -rigore-e Frattesi".