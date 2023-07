Severgnini: “Lukaku l’ha fatta grossa. Servirebbero scuse non di facciata. Il mio dubbio…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , Beppe Severgnini torna sulla vicenda Lukaku . Il giornalista e tifoso nerazzurro si pone un dubbio che riguarda l'aspetto più di campo che extra. "Romelu l'ha fatta grossa. Ma grossa grossa, anche per gli standard dei giocatori e dei procuratori di questa epoca che sono piuttosto aleatori. Poi il tifoso interista in questo momento è già scosso di suo, spiazzato dall'arrivo di Cuadrado subito dopo aver subito la batosta Lukaku. Non so se ci siano le condizioni per ricominciare questa storia così travagliata, potrei pure dire di sì, ma servirebbero scuse non di facciata e spiegazioni molto dettagliate".

"A quel punto l'interista, in quanto tale, è pure portato al perdono irrazionale. Semmai per me il dubbio è tecnico più che legato a un eventuale rapporto con i tifosi. Sicuri che serva Lukaku? Sicuri che serva un attaccante di 30 anni che ha bisogno di così tanto tempo per entrare in forma? Ad esempio, se dovessi scegliere tra lui e Marcus Thuram, non avrei il minimo dubbio. Il francese è un acquisto molto più sensato per il nostro futuro".