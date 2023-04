Lukaku, ricorso respinto: Romelu non l’ha presa bene. Rabbia e orgoglio: la risposta sul campo

Il centravanti guiderà l'attacco della squadra di Inzaghi, anche perché non potrà essere presente in Coppa Italia contro la Juve non essendo stato accolto il ricorso

Dopo essere entrato nella parte finale di Inter-Benfica, Romelu Lukaku è pronto a scendere in campo dal 1' contro l'Empoli domani alle 12.30. Il centravanti guiderà l'attacco della squadra di Inzaghi, anche perché non potrà essere presente in Coppa Italia contro la Juve non essendo stato accolto il ricorso dell'Inter.

"Romelu Lukaku l'avrebbe voluta giocare quell'Inter-Juventus. C'era voglia di rivalsa e di rivincita, di plasmare un finale diverso alla sua semifinale di Coppa Italia dopo il razzismo incassato da alcuni tifosi bianconeri. Ieri è arrivato l'esito del ricorso della società, respinto, e ovviamente il belga non l'ha presa bene. Al di là delle fondamentali battaglie etiche, morali e di princìpi, il campo sta già chiamando a rapporto Big Rom ben prima del derby d'Italia infrasettimanale a San Siro", rivela Gazzetta.it.

Domani la squadra è infatti impegnata a Empoli per cambiare passo dopo i cinque stop consecutivi in campionato e Lukaku partirà titolare. Alla vigilia Joaquin Correa pare in vantaggio nel derby argentino con Lautaro Martinez per affiancare l'ex Chelsea. Al di là del compagno di reparto che lo spalleggerà, Romelu ha tutta l'intenzione di scatenare nella trasferta toscana la rabbia scaturita dagli episodi di Torino. Prima della partita d'andata l'attaccante non aveva mai affrontato l'Empoli e quei 14 minuti dalla panchina - rientrava da un problema fisico - erano stati amarissimi. La prima sconfitta del 2023, macchiata dall'ingenua espulsione di Milan Skriniar e dall'errore di André Onana sul gol degli ospiti".

"L'Inter è attualmente fuori dai piazzamenti validi per la qualificazione alla Champions League 2023-2024. Quelli che appunto sembravano dei segnali d'allarme sono ormai evidenze incontrovertibili. Dagli errori sotto porta alla vulnerabilità in fase difensiva e alla tenacia a fasi alterne, la filastrocca si può quasi imparare a memoria. C'è quindi un cambio di direzione da imporre al più presto possibile alla squadra e Lukaku è il nome in cima alla lista dei candidati alla svolta. Le gioie di Champions non fanno scordare all'attaccante che la rete su azione in Serie A gli manca dalla prima giornata in casa del Lecce. Tanto, decisamente troppo per chi solitamente vive gonfiando le reti avversarie ogni metà settimana. Un calcio ben calibrato alla miglior palla gol di Empoli-Inter e un calcio anche alla delusione del ricorso respinto", chiude Gazzetta.