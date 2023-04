Lukaku specchio dell’Inter: un gol ogni 29′ in Europa, a secco su azione da agosto in Serie A

Prolifico e continuo in Champions League, con le polveri bagnate in campionato: il rendimento di Romelu Lukaku in questa stagione rispecchia in pieno quello dell'Inter, che anche ieri sera non è riuscita a dar seguito in Italia a quanto di buono fatto in Europa. Tuttosport analizza nello specifico i numeri dell'attaccante belga: "Romelu Lukaku non si schioda dai soli tre gol in campionato in questa Serie A. Addirittura la zuccata vincente contro il Lecce, arrivata dopo pochi secondi nella prima giornata, resta l’unica marcatura su azione, nella massima divisione e in questa stagione, di “Big Rom”. Per una dicotomia evidente. In ambito europeo il novanta nerazzurro gioca, segna e permette all'Inter di battere i propri avversari (in 4 presenze stagionali sono stati 3, sinora, i gol dell'attaccante ex Chelsea, che hanno permesso al centravanti di entrare così nel tabellino dei marcatori ogni 29 minuti)".