Inter nella storia, ma in negativo: terzo ko di fila in casa, non era mai successo

Prosegue l'agonia dell'Inter in campionato: i nerazzurri perdono anche contro il Monza , raccogliendo la quarta sconfitta nelle ultime 5 partite di Serie A. Una serie di risultati che complica tremendamente il cammino della formazione di Inzaghi nella corsa per un piazzamento tra le prime 4, nonostante il "regalo" del Milan nel pomeriggio (bloccato sul pareggio per 1-1 dal Bologna). Per concludere, quella contro i brianzoli è anche il terzo ko consecutivo a San Siro: un triste record negativo nella storia del club.

Così scrive il Corriere dello Sport: "L'Inter non guarisce dal mal di Serie A. Anzi, invece, di approfittare del pareggio del Milan in casa del Bologna per risalire in zona Champions, si fa addirittura battere dal Monza. È la terza sconfitta consecutiva in casa per i nerazzurri, usciti dal campo tra i fischi. Ed è stato anche il terzo 0-1 di fila. Non era mai accaduto nella storia ed è chiaro che non c'è nulla di cui vantarsi per questo primato".