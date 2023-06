GdS – Lukaku “tremendamente interista”: Milan neanche considerato. E no a 90 mln arabi

Romelu Lukaku non cambia idea: vuole rimanere all'Inter. E non ci sono cifre che tengano, nonostante le offerte faraoniche arrivate dall'Arabia Saudita per lui. La Gazzetta dello Sport riporta l'ennesimo "no" di Big Rom: "Un altro no all'Arabia Saudita. Romelu Lukaku non ha cambia idea, neppure di fronte alla nuova offerta che gli è stata recapitata dagli emissari della Saudi Pro League, in questi giorni di base a Londra per fare shopping di campioni. La prima proposta che gli era stata recapitata (25 milioni per due anni) è stata alzata oltre quota 30 e allungata di una stagione, ma non ha scalfito la volontà di Big Rom di restare in Europa".