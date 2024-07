"Niccolò, ad esempio, corre quasi come Forrest Gump e non vede l’ora di sfrecciare di nuovo sull'erba di San Siro. Hakan, invece, calcia i rigori e tiene le fila del gioco, con Asllani dietro di lui, mentre Frattesi sa inserirsi e segnare gol pesanti. La stagione scorsa l’ha fatto 8 volte in tutte le competizioni, ma quest’anno giocherà di più. Del resto, non ha mai mollato. Si chiude con Mkhitaryan e Zielinski. L’armeno, 36 anni a gennaio, parte titolare sul centro sinistra. L’anno scorso è stato il giocatore di movimento più impiegato da Inzaghi. Il secondo in assoluto dietro Sommer. È stato il primo a varcare i cancelli di Appiano il giorno del raduno. Insomma, non molla neanche lui, soprattutto dopo una stagione da incorniciare al muro: due gol e otto assist in 46 partite. Zielinski, almeno sulla carta parte dietro di lui, ma non è abituato a stare in panchina. Inoltre, segna e fa segnare. Per di più con entrambi i piedi: dall’annata 2015-16, infatti, è uno dei due soli centrocampisti ad aver segnato più di 15 gol in Serie A sia con il destro – il suo piede naturale - sia con il sinistro. Il dato curioso è che ne ha segnati di più con il mancino, 22 contro 19. Il manifesto di una mezzala duttile e creativa. Il polacco può giocare a destra, a sinistra e anche più avanzato. Ai tempi dell’Udinese si divertiva sulla trequarti, col tempo è diventato una mezzala d’assalto. Inzaghi sa valorizzarle".