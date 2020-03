GdS – Juve-Inter, intesa Lega-Figc: i dettagli. Malumore Inter: è uno il motivo principale

Ci sono nuovi aggiornamenti in merito alle partite rinviate nello scorso weekend. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, c’è stato un incontro in Federcalcio tra il presidente della Lega Dal Pino e quello di Figc Gravina. Si è discusso sull’idea di giocare tra il 7 e 9 marzo le sei partite rinviate della 7° giornata di ritorno, tra le quali c’è anche Juventus-Inter. “Si è ragionato su questa proposta di calendario, trovando il consenso dei consiglieri. A quel punto è partito il giro di telefonate tra i club per avere il parere favorevole di tutti, l’ufficialità è attesa già mercoledì “a salvaguardia della regolarità della competizione”, filtra da via Rosellini. Da registrare il malumore dell’Inter perché non si sa ancora quando potrà essere recuperata la gara con la Sampdoria“, spiega la Rosea.