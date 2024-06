Il suo nome, già noto agli esperti di calcio internazionale da un paio di stagioni, sta cominciando a diventare familiare anche per i più "distratti" grazie alla vetrina degli Europei. Parliamo di Giorgi Mamardashvili, portiere del Valencia che si sta mettendo in mostra in Germania con la maglia della sua Georgia, tanto da conquistare il premio di MVP nell'ultima partita contro la Repubblica Ceca (terminata in parità con il punteggio di 1-1, ndr).