Cañizares: “Mamardashvili grande portiere, è da Inter. Vendere Onana…”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia.com, Santiago Cañizares ha parlato della possibile girandola di portieri all'Inter. Per CañizaresGiorgi Mamardashvili, indicato come uno dei possibili sostituti di Onana, è pronto per una big come l'Inter. "È un grande portiere, di un livello eccellente. E quando un portiere oltre ad essere molto giovane ogni anno migliora sensibilmente, come sta facendo lui, allora significa solo una cosa, per quanto mi riguarda”.