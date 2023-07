Inter, per Mamardashvili si inserisce anche il Bayern. Romano: “È nella loro lista”

Non solo l'Inter, sul portiere del Valencia piomba anche il Bayern Monaco

La prima offerta del Manchester United per André Onana è arrivata: 40 milioni più 5 di bonus. Una proposta che l'Inter non ritiene congrua, infatti il club nerazzurro parte da una valutazione di 60 milioni. Se i due club dovessero trovare un'intesa in tempi brevi, l'Inter dovrà trovare il sostituto del camerunese. Nel taccuino di Ausilio e Marotta ci sono tanti nomi, Trubin e Mamardashvili su tutti.