Per Conte è un guerriero e lo ribadisce sempre. Arturo Vidal ci ha messo qualche ora a ricaricare le pile. È stata una domenica impegnativa. Si è anche divorato un gol davanti alla parte. Ma si è fatto trovare sempre pronto e a disposizione dei compagni. Proprio come fa uno che combatte. In serata – dopo il pari del pomeriggio contro l’Atalanta – in un post ci mette tutta la sua forza. “Forza Inter, continuiamo a combattere, i risultati che meritiamo arriveranno!”.