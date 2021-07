Marotta: “Con metro distanziamento stadi al 25-30%, chiediamo di eliminarlo. Sarebbe…”

Parla all'Ansa Beppe Marotta: "Cerchiamo di lavorare tutti insieme per rendere gli stadi sicuri, senza perdere di vista gli introiti"

"Sarebbe utile eliminare il metro di distanziamento tra un posto e l'altro, tenendo obbligatorio il Green Pass, che in questo momento rappresenta il massimo della tutela per tutti". Così l'ad dell'Inter, Giuseppe Marotta , interpellato dall'ANSA sulle decisioni del Governo sulla capienza degli stadi.

"So che il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino - aggiunge Marotta -, si sta prodigando in questi giorni per venire incontro a questa esigenza delle società. Sarebbe, forse, più utile eliminare il metro di distanziamento tra un posto e l'altro - suggerisce il dirigente nerazzurro - tenendo obbligatorio il Green Pass, che in questo momento rappresenta il massimo della tutela per tutti.