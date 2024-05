"Non c'è preoccupazione, sono negoziazioni e trattative che rappresentano dinamiche tipiche del mondo del calcio, soprattutto in questa fase della stagione. Partiamo da una considerazione importante: Lautaro ha grande senso di appartenenza verso questo club e questa città, questo ci faciliterà sicuramente nella trattativa col suo agente. Non c'è sicuramente fretta, faremo con molta calma. Oggi ci sono priorità aziendali che ben sapete, a tempo debito affronteremo anche queste problematiche se vogliamo considerarle così"

"Anche per Inzaghi vale lo stesso discorso di Lautaro: Inzaghi ha dimostrato di essere bravo, vincente ed è evidente che da parte nostra c'è voglia di continuare il percorso, di prolungare il contratto. Non è solo fiducia, vogliamo metterlo in condizione di lavorare in tranquillità e il suo ciclo potrà andare avanti per molto tempo ancora"