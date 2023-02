Marotta: “Stadio? All’estero tutto più facile, siamo davanti a problematiche importanti”

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, alla presentazione del libro "Società Sportiva 2030" ha parlato anche della questione stadio: "Anche qui c'è da criticare l'iter italiano. All'estero è molto più semplice perchè la costruzione di uno stadio viene considerata come un elemento di carattere nazionale. Purtroppo da noi diventa un elemento di carattere territoriale, e quindi devi passare attraverso un processo di analisi molto lento. Questa lentezza porta al fatto che nel corso del tempo subentrino ulteriori problematiche, quindi oggi siamo davanti a problematiche abbastanza importanti che non hanno portato a far sì che diventi tutto più fluido".