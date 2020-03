Serie A, reggono tutte le ipotesi meno una. De Laurentiis insiste, polemica con Marotta

Tutto dipende da come rientrerà l’emergenzaLa Serie A riflette sulla ripresa del campionato, ma ci sono ancora tante variabili. Al momento non è facile prendere una decisione e per questo ieri i presidenti, che si sono visti in video conferenza, non hanno fissato una data. Se ne riparlerà più avanti. “Nel frattempo reggono tutte le ipotesi, tranne quelle più ottimistiche che puntavano sulla ripresa a inizio maggio”, scrive La Gazzetta dello Sport. Magari metà maggio, ma resta difficile fare una previsione in merito alla ripresa. Lotito ha fatto un passo indietro consentendo alla Lazio di non riprendere gli allenamenti. De Laurentiis insiste, vuole che le sedute ricomincino prima possibile. “Si è accesa l’ennesima polemica con Marotta, a.d. nerazzurro, che invece invocava prudenza“, assicura la rosea.