Ma quali errori: Aia promuove Massa per Napoli-Inter. Voto altissimo

A Napoli hanno fatto discutere alcune decisioni arbitrali del direttore di gara, per l'Aia, invece, è stato autore di un'ottima direzione

A Napoli hanno fatto discutere alcune decisioni arbitrali di Massa . L'arbitro non ha ravvisato nulla sul contatto Lautaro-Lobotka (l'argentino anticipa il centrocampista) e soprattutto sullo scontro in area di rigore tra Acerbi e Osimhen (contatto lieve accentuato molto dall'attaccante).

Come sottolinea il Corriere dello Sport, il club di Aurelio De Laurentiis è incavolato nero per le decisioni di Massa, "ma pare che la sua prestazione sia stata apprezzata al quartier generale degli arbitri e promossa quasi con il massimo dei voti (il top è 8.70); fermo restando i dubbi nel caso tra Lobotka e il Toro (definito «mezzo errore»). Mazzarri ha deciso di non parlare dopo la partita".