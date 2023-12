Inter, da Dumfries a Pavard: il punto sui giocatori infortunati. Buone notizie da Bastoni

"A parziale consolazione c’è il fatto che Bastoni dovrebbe riuscire ad essere abile e arruolabile già per l’Udinese. «Se ci sarò? Sì», ha detto a margine degli “Oscar del Calcio”. Intanto, come il francese, a differenza del resto della squadra cui Inzaghi ha concesso un giorno di riposo, l'azzurro ieri era regolarmente alla Pinetina per proseguire i rispettivi programmi personalizzati. Dal punto di vista clinico, comunque, era già guarito, si tratta solo di recuperare la condizione. Così tra oggi o, più probabilmente, domani, Bastoni dovrebbe tornare in gruppo. Per Pavard ci vorrà più tempo, ma comunque meno rispetto a quanto era stato inizialmente preventivato. L’ex-Bayern ha tolto il tutore e ha già ripreso a correre, ma, nel suo caso, serve un lavoro più accurato di riatletizzazione. Non è da escludere che possa farcela per la sfida con la Lazio del 17, ma è più facile che si attenda il Bologna, in Coppa Italia, oppure il Genoa".