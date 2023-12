GdS – Inter al lavoro per Buchanan. Bisseck esclude Djalo. E in attacco…

Un'analisi di mercato a partire dalla vittoria contro il Lecce per due a zero. La Gazzetta dello Sport dice la sua su quello che serve o meno all'Inter mentre è alle porte la sessione invernale. Dumfriesdi recente ha subito un infortunio ma è il titolare della fascia destra e sta per rientrare, ma da quel lato manca Cuadradoche si è appena operato. Darmian, contro i giallorossi, ha dimostrato di essere super affidabile in copertura - spiega la rosea - ma anche per la stanchezza è meno efficace a livello di spinta. "Per questo Inzaghi vuole un altro laterale destro che garantisca "assalti" come Buchanan: serve per avere un alter ego a Dumfries e per dare imprevedibilità alla fase offensiva e ampiezza alla manovra. Dall'inizio o a partita in corso. I dirigenti nerazzurri sono al lavoro con il Bruges per chiudere l'operazione nel minor tempo possibile perché la stagione non ha pause", si legge nell'articolo.