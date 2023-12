Marotta: “Rinnovi, non avremo problemi. Sostituto di Cuadrado? No investimenti pesanti”

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sporta pochi minuti dal calcio di inizio del match contro il Lecce: "La serata di Coppa Italia è un episodio, certamente c'è amarezza. Tornando al campionato, per noi conta sì fare punti, ma conta maggiormente dare delle prestazioni positive. Il grande problema che in questo momento abbiamo noi, come tante altre società, sono gli infortuni: il calendario è molto compresso, le difficoltà sono più gestionali che di avversari. Rinnovi? Per quanto riguarda i nostri siamo orgogliosi che tanti vogliano prolungare la loro permanenza con noi, è motivo di soddisfazione per noi e orgoglio per loro. Grande problemi non ne avremo e non ne abbiamo, arriveremo a chiudere i prolungamenti dei contratti senza ansia, con calma, concentrandoci oggi su questa partita e poi sulle prossime.