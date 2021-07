Saldo mercato, Inter la migliore in Italia: +63,55 mln. Cifre e dettagli

Dopo un anno di pandemia e di conseguenza stadi vuoti, tutti i club devono fare i conti icon un mercato senza spese folli. Su Transfermarkt è possibile vedere come finora si sono mossi i club, tanti prestiti e riscatti con un occhio soprattutto al bilancio. Ecco quanto hanno speso finora i 20 club di A, con il saldo finale tra entrate e uscite. L'Inter in questo momento è la migliore in Italia, i nerazzurri fanno registrare un +63,55 milioni .