Icardi, dal Psg assist all’Inter. Ma in Spagna: “Ma occhio ad un’ipotesi inaspettata”

Sarà tema di strettissima attualità da qui fino a fine estate il futuro di Mauro Icardi. Le voci sono contrastanti: secondo alcuni il riscatto da parte del Paris Saint-Germain sembra cosa fatta, mentre c’è chi ipotizza un rifiuto da parte dell’argentino di restare al Parco dei Principi. In questo caso, Leonardo con lui è stato chiaro: deve decidere in fretta.

Secondo quanto risulta al portale spagnolo Fichajes.net, però, il club francese pianifica di esercitare il diritto di acquisto dall’Inter per 70 milioni, per poi imbastire un’operazione con la Juventus e rivenderlo ai bianconeri ad un prezzo maggiorato. Ma occhio però all’ipotesi a sorpresa.

“L’operazione non è affatto semplice. Per questo, nel caso non riesca, anche l’Atletico Madrid si metterebbe sulle tracce dell’argentino“, si legge.