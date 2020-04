Sportmediaset – Messi, smentite o no qualcosa bolle in pentola. E infatti l’Inter sta…

Le smentite nel calciomercato lasciano spesso il tempo che trovano e, a volte, sono invece una conferma di qualcosa che bolle in pentola. Lionel Messi ha infatti definito fake news la notizia trapelata in Argentina in merito ad un suo futuro all’Inter. Ma, riporta SportMediaset, se non ci fossero effettivamente dei segnali nerazzurri, difficilmente Massimo Moratti, consigliere di Steven Zhang, avrebbe definito la Pulce un sogno non più proibito, ipotizzando anche un fanta-scambio tra il numero 10 e Lautaro Martinez. In Argentina, poi, hanno contatti diretti con l’entourage di Messi e non avrebbero potuto confermare una trattativa in essere senza avere conferme.

Anche dall’Inter arrivano smentite, ma non può essere altrimenti. Questo, spiega l’emittente, per evitare di illudere i tifosi o far saltare una trattativa che va condotta per forza a fari spenti. Con la famiglia Zhang che sta verificando se ci sia veramente la possibilità di arrivare al sei volte Pallone d’Oro. Il suo rapporto col Barcellona è in piena bufera e la trattativa per il rinnovo è ferma: potrebbe dunque inserirsi l’Inter, che grazie al supporto di sponsor importante potrebbe finanziare il colpo e garantirgli un maxi ingaggio da 30 milioni a stagione. Serve però che Messi tagli definitivamente il cordone ombelicale che lo lega al Barcellona: difficile, ma non impossibile.