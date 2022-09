Milan-Inter, le formazioni UFFICIALI: Bastoni c’è. Davanti Correa con Lautaro

Le scelte di Simone Inzaghi e Stefano Pioli per la gara in programma alle 18 al Meazza

Ci siamo, su il sipario. Riflettori puntati sul Meazza, alle 18 c'è Milan-Inter e conterà soltanto vincere. Simone Inzaghi lo sa bene e, per questo, solo negli ultimi minuti ha sciolto le riserve sulla formazione che scenderà in campo contro i rossoneri. In palio ci sono tre punti che permetterebbero ai nerazzurri di allungare proprio sui cugini, in attesa degli impegni delle altre. L'occasione è ghiotta, l'Inter ce la metterà tutta e scenderà in campo col dente avvelenato per l'epilogo dell'ultimo campionato.