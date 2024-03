"Più in generale, l’armeno è una presenza irrinunciabile per Simone Inzaghi: tra Serie A e Champions League, in stagione è partito da titolare 35 volte su 37 per oltre 3000 minuti totali (il più impiegato tra i giocatori di movimento). Per lui non è mai esistito un turnover strutturato, semmai qualche spezzone in panchina giusto per risparmiare un po' di forze. Merito anche di una condizione fisica invidiabile, a 35 anni compiuti".