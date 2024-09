"Evitiamo anche un secondo stadio a San Siro che coprirebbe 50mila mq di verde. Venga il Sindaco in consiglio comunale prima di trattare con le squadre. Non si butti via il valore economico del Meazza( 70 milioni) regalandolo alle squadre sotto forma di concessione per 90 anni: sono soldi che poi ci mettono i cittadini. E poi si dia atto alle promesse di questi giorni: si depavimentino i 200mila mq di asfalto intorno allo stadio e si trasformino in verde".