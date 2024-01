Monza e Supercoppa, Inzaghi va in all-in. Il tecnico ha studiato i dati: due novità nell’Inter

"L’obiettivo è quello, ripetere i 48 punti delle prime 19 giornate, correre senza voltarsi indietro. Per farlo Inzaghi ha bisogno di tutta la rosa. Non un modo di dire, ma un’esigenza reale per prendere più risorse possibili. Ecco perché, anche ragionando sulla prossima settimana e dunque su Riad, ha in testa di dare minutaggio ampio stasera a due giocatori che nell’ultimo periodo non hanno avuto molto spazio. Le indicazioni di ieri portavano a una maglia da titolare possibile per De Vrij al centro della difesa e per Frattesi come mezzala al posto di Barella. Non erano scelte definitive, la squadra è rimasta in ritiro ad Appiano e solo oggi andrà a Monza, non prima di aver disputato un’ultima rifinitura. È qui che sarà decisa la formazione, evidentemente. Di certo De Vrij dal 3 dicembre non ha giocato più neppure un minuto. E lo stesso Frattesi, al di là del gol decisivo al Verona, ha totalizzato solo 20 minuti nelle ultime tre gare di campionato. Hanno bisogno entrambi di accelerare, se l’obiettivo chiaro è quello di avere una rosa al top in Supercoppa".

"Di sicuro, in attacco non si prescinde da Thuram e Lautaro. Il francese non segna da quattro partite e smania dalla voglia di ritrovare confidenza con il gol. Confidenza che l’Inter, in generale, non ha mai perso: quella di Inzaghi è l’unica formazione di Serie A ad aver sempre trovato il gol in tutte le partite di campionato fin qui disputate. Come a dire: non è qui che sono i problemi, al netto del rendimento fin qui deficitario di Arnautovic e Sanchez. Nel dubbio, c’è sempre Lautaro: 16 gol nel girone d’andata, solo cinque in meno del suo record con l’Inter, in piena media per raggiungere Angelillo, il nerazzurro più prolifico di sempre in un solo torneo (33 reti). Monza vale una controprova, in questo senso", aggiunge Gazzetta.

