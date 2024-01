Inter, Frattesi scalpita: vuole una maglia da titolare. “Nei calcoli dello staff…”

Secondo La Gazzetta dello Sport "L’ex Sassuolo si candida per una maglia nella semifinale araba contro la Lazio del 19 gennaio. Nei calcoli dello staff, infatti, potrebbe essere quello il momento in cui presentare qualche pedina diversa sulla scacchiera. Tra l’altro, a Riad al momento sono 10-12° di differenza rispetto a Milano: il clima avrà un peso sia nella preparazione della semifinale e pure in quella dell’eventuale finale del 23".