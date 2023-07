Morata in stand-by, l’Inter ora riflette. Marotta cerca il profilo giusto. E anche Balogun…

Morata, Balogun... L'Inter valuta il profilo migliore, dopo aver abbandonato definitivamente la pista Lukaku . Inzaghi vuole un attaccante con un certo profilo, la dirigenza è al lavoro per accontentare il tecnico, ma non ha fretta e vuole prendersi tempo per fare la scelta migliore.

"Perché, comunque vada, per un nuovo arrivo in attacco ci sarà da attendere: difficile che accada qualcosa a breve. È il frutto di un cambio di strategia dell’Inter, nella ricerca del “post Lukaku”. L’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio rallentano, su qualsiasi fronte. In fondo, la vera urgenza è legata alla situazione del portiere. Per l’attacco c’è tempo per capire. E semmai per affondare. Oggi nessuna delle piste praticabili convince appieno, vuoi per motivi economici vuoi per motivi tecnici", spiega La Gazzetta dello Sport.