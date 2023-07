Teotino: “Tra Inzaghi e Lukaku niente idillio, perché l’Inter ha insistito?”

Il giornalista Gianfranco Teotino, su Skysport, ha parlato della questione Lukaku . Dell'atteggiamento del giocatore ma anche delle scelte dell'Inter: «Lui ha qualche problema per un nuovo club ora. Non mi aspettavo che succedesse. Ero sorpreso che l'Inter volesse trattenerlo perché non è stata una grande stagione e perché si era capito che non aveva grande feeling con Inzaghi».

«Sicuramente essere preferito a Dzeko in diverse occasioni non gli deve essere piaciuto e quando è tornato a fare bene l'ha ferito fare la panchina. Non ho capito perché l'Inter è andata avanti in questa trattativa. L'Inter ha sacrificato Dzeko, che in un primo momento doveva rinnovare. Il club ha puntato sul belga e non avevano messo in conto quanto successo tra l'allenatore e l'attaccante e questo non è positivo per una società come quella interista», ha sottolineato.